Incêndio de grandes proporções consome unidade da Pro Tork em Siqueira Campos

Um incêndio de grandes proporções no fim da manhã desta segunda-feira (8) consumiu uma das unidades da ProTork, em Siqueira Campos.

De acordo com as primeiras informações, um curto-circuito em uma das máquinas na área de produção de roupas e botas da empresa teria provocado o incêndio, o que ainda não foi oficialmente confirmado pela direção da empresa.

Cerca de 700 funcionários trabalhavam na unidade, ninguém se feriu.

As chamas foram controladas por volta das 8h30. As equipes trabalham no rescaldo do incêndio.

