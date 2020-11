Photo Credit To Incêndio destrói ponte Pênsil entre Chavantes e Ribeirão Claro - Foto: Reprodução

Um incêndio destruiu na manhã deste sábado, 7, parte da Ponte Pênsil, na divisa dos estados de São Paulo e Paraná, entre Chavantes (18 km Ourinhos) e Ribeirão Claro (PR).

Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros de Jacarezinho (PR) foi responsável pelo combate das chamas, já que o incêndio se deu do lado paranaense. A polícia do Paraná vai investigar e poderá apontar quem pode ter causado este incêndio criminoso.

Foto: Reprodução

As causas do incêndio, que começou antes das 5h da madrugada, estão sendo apuradas. De acordo com informações é pelo menos a quarta vez, em 75 anos, que a ponte é destruída por incêndio.

Foto: Reprodução

A ponte é histórica e um ponto turístico entre os municípios, tanto do lado paulista, como do paranaense, sobre as águas do Rio Paranapanema.