Incêndio em residência mobiliza Corpo de Bombeiros no Morro do Sabão

Crédito da foto Para Foto: Antônio de Picolli

Um incêndio em residência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no início da tarde desta quinta-feira (4), na rua Araguaia, no Morro do Sabão, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com a comandante do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, tenente Ivna Caroline Dias, as chamas consumiram parte da estrutura do imóvel (construído em madeira e alvenaria). Contudo, o incêndio foi rapidamente controlado pelas equipes e não houve registro de feridos.

Conforme apurou a reportagem no local da ocorrência e junto ao Corpo de Bombeiros, o fogo teve início em um dos quartos, supostamente em consequência de um curto-circuito nas instalações elétricas do imóvel.