Indivíduo é preso soltando pipa com cerol e cigarro de maconha

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta as 11h55 min na data 30/07 a equipe policial militar foi acionada via 190, que na Rua Pedro Damásio na cidade de Jundiaí do Sul cuja denúncia se tratava de um indivíduo empinando pinta utilizando cerol na linha.

No local, o fato foi confirmado e ainda foi encontrado um cigarro de maconha no bolso da bermuda do abordado.

Ele foi detido pela posse da droga, bem como também enquadrado no art. no Art. 132 CP (EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERIGO DIRETO OU IMINENTE), pois além do clamor público para tal fato, os policiais constataram também que local é cercado por casas habitadas e provido de fios de iluminação pública.

Ademais, a postura e a reprovabilidade da conduta do detido encontra norma proibitiva inclusive a nível estadual conforme constante na Lei Estadual Nº 20.264 de 24 julho de 2020, com punição de multa.

Por fim, o detido e todos os objetos apreendidos e a droga foram encaminhados a DP para as providências de estilo.