Informações atualizadas sobre as explosões de caixas eletrônicos na cidade de Cambará

Photo Credit To Fotos Grupos whatsapp

Por volta das 03h00min da madrugada de hoje, 06/04/2021, os policiais militares de plantão em Cambará ouviram barulhos de explosões e disparos de arma de fogo, vindos da direção da área central da cidade.

Imediatamente os policiais iniciaram as diligências e, já vislumbrando a gravidade da situação, solicitaram apoio das equipes da PMs da região.

Na área central da cidade foram constatados caixas eletrônicos estourados por explosão de dinamite em três agências bancárias. Em outras duas agências também foi possível verificar as portas danificadas, possivelmente por disparos de arma de fogo.

Houve ainda o arrombamento de um posto de combustível e uma loja de calçados, de onde possivelmente subtraíram dinheiro, fato que está sendo verificado. As portas dos Correios também foram danificadas.

Nos locais do crime foram encontrados estojos de munições calibres 9mm, .22, .44 e 12. Foram identificados três veículos: uma Renault/Duster, cor branca, um Fiat/Strada e uma caminhonete Mitsubishi, cor preta, a qual, segundo testemunhas, tinha um tripé na carroceria com uma arma longo de grosso calibre, fato que ainda não foi totalmente confirmado por outros meios.

As diligências apontam para um número maior de veículos, aproximadamente 08, e quantidade de integrantes do bando entre 15 e 20 indivíduos.

Estão sendo colhidas imagens das câmeras de segurança da cidade para se ter dados mais precisos sobre os fatos. Equipes do Pelotão de Choque do 5º BPM de Londrina e equipes do 2º BPM (Agência de Inteligência do 2º BPM, RPA, ROTAM/CANIL) continuam em buscas nas áreas rurais e urbanas da região

Mais detalhes ao longo desta terça-feira.