Informe sobre a Covid-19 divulga 6.351 novos casos e 294 óbitos no Paraná

Crédito da foto Para Reprodução

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira (16) mais 6.351 casos confirmados e 294 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas.

Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.156.632 diagnósticos e 28.683 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta quarta-feira são de janeiro (261), fevereiro (191), março (627), abril (632), maio (563) e junho (3.606) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: março (1), abril (10), maio (5), junho (32), julho (70), agosto (105), setembro (27), outubro (23), novembro (63) e dezembro (135).

INTERNADOS– O informe relata que 2.717 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. São 2.032 em leitos SUS (957 em UTIs e 1.075 em enfermarias) e 685 em leitos da rede particular (363 em UTIs e 322 em enfermarias).

Há outros 3.092 pacientes internados, 1.163 em leitos de UTI e 1.929 em enfermarias, que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS– A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 294 pacientes. São 117 mulheres e 177 homens, com idades que variam de 19 a 100 anos. Os óbitos ocorreram de 29 de junho de 2020 a 15 de junho de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (38), Foz do Iguaçu (33), Telêmaco Borba (12), Londrina (9), Maringá (8), Ponta Grossa (8), Guarapuava (7), Paranaguá (7), Ibaiti (6), Medianeira (6), Arapongas (5), Paranavaí (5), Campina da Lagoa (4), Fazenda Rio Grande (4), Nova Olímpia (4), Santo Antônio da Platina (4), Campo Mourão (3), Cascavel (3), Colombo (3), Faxinal (3), General Carneiro (3), Paraíso do Norte (3), Pato Branco (3), Pinhais (3), Rolândia (3), Santa Helena (3), Almirante Tamandaré (2), Apucarana (2), Araucária (2), Bituruna (2), Cambira (2), Campo Magro (2), Cruzeiro do Oeste (2), Engenheiro Beltrão (2), Francisco Beltrão (2), Imbaú (2), Japurá (2), Mandaguaçu (2), Maripá (2), Palmas (2), Pinhão (2), Piraí do Sul (2), São José dos Pinhais (2), Tibagi (2), Toledo (2), Tomazina (2) e Umuarama (2).

A Secretaria da Saúde registra, ainda, a morte de uma pessoa em cada um dos seguintes municípios: Altamira do Paraná, Alto Paraná, Bandeirantes, Barracão, Bom Sucesso, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Cianorte, Cidade Gaúcha, Conselheiro Mairinck, Cornélio Procópio, Coronel Vivida, Cândido de Abreu, Dois Vizinhos, Florestópolis, Guairaçá, Guaraqueçaba, Guaratuba, Honório Serpa, Imbituva, Irati, Itapejara D’Oeste, Ivaiporã, Jaguariaíva, Jardim Alegre, Joaquim Távora, Laranjeiras do Sul, Mandaguari, Marilena, Marilândia do Sul, Matelândia, Moreira Sales, Nova Esperança, Nova Londrina, Nova Prata do Iguaçu, Paiçandu, Palmital, Paula Freitas, Pinhalão, Piraquara, Planaltina do Paraná, Pontal do Paraná, Pérola, Quatiguá, Quinta do Sol, Rebouças, Reserva, Rio Branco do Ivaí, Rondon, Sabáudia, Santa Fé, Serranópolis do Iguaçu, Siqueira Campos, São José da Boa Vista, São João, São João do Caiuá, São Mateus do Sul, Tamarana, Tapejara, Ubiratã, União da Vitória e Uraí.

FORA DO PARANÁ– O monitoramento registra 6.334 casos e 164 óbitos de residentes de fora do Estado.