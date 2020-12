Investigador da Polícia Civil morre em acidente automobilístico na BR-153

Photo Credit To Colaboração

Um grave acidente automobilístico na tarde deste sábado (19), na BR-153, próximo a Santo Antônio da Platina, provocou a morte do investigador Júnior Leite, lotado na Delegacia de Polícia Civil de Andirá.

De acordo com as primeiras informações, o carro que o policial dirigia, um Hyundai, capotou na Serra do Palmital.

Júnior Leite foi ejetado para fora do veículo e teve morte instantânea. O corpo do policial, que morava em Ribeirão do Pinhal, foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.