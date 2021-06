Investigadora Célia Ricardo morre aos 53 anos por complicações da Covid-19

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Informamos que o cortejo da investigadora Célia Ricardo sairá às 10h do Hospital Regional em direção ao Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.

É com imenso pesar e tristeza que a equipe da 38ª Delegacia Regional de Polícia de Santo Antônio da Platina informa o falecimento da investigadora de polícia Célia Ricardo.

Após 18 dias de luta contra a Covid-19, a investigadora de Polícia Civil Célia Ricardo, 53 anos, faleceu na madrugada desta terça-feira (15) no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina/PR.

Crédito da foto Para Célia Ricardo faleceu na madrugada desta terça-feira no Hospital Regional do Norte Pioneiro

Fonte do post: Tá no Site com Junior Queiroz