Jacarezinhense Diego Cóccia fica em 6º em Competição Internacional de Enduro Equestre

Photo Credit To Assessoria

Neste último dia 21 de novembro, Diego Cóccia participou juntamente com a Equipe Apeie de Ponta Grossa do 1º INTERNATIONAL ENDURANCE FESTIVAL OF CAMPOS GERAIS.

Com 79 atletas vindos da França, Reino Unido, Estados Unidos e vários estados Brasileiros, o evento ocorreu na Cabanha Rio Bonito, onde também foi etapa do Campeonato Paranaense de Enduro Equestre. Participaram pela Equipe Apeie, Eros Spartalis montando um cavalo da raça Crioulo, Infinito do Rincão da Querencia, Paulo Henrique Quadros montando um Puro Sangue Arabe, RG Kzar e Diego Cóccia também montando um Puro Sangue Árabe, RG Kisil.

Obtendo ótimos resultados, Paulo em 1º, Eros em 3º e Diego em 6º lugar correndo pela categoria Graduado Adulto, onde percorreram um total de 43,5km, com excelentes médias de velocidade de 14.1km por hora e recuperação cardíaca muito rápida dos cavalos, ponto crucial ao ser avaliados pelos veterinários da Federação Paranaense de Hipismo.