Jacarezinho: 18 de maio Dia nacional de com combate ao Abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é celebrado anualmente em 18 de maio.

Esta data foi criada com o intuito de ajudar a combater este mal que destrói a vida de milhares de jovens e crianças todos os anos, está data foi instituída oficialmente no país através da lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000.

No Brasil, o Disque 100 é um serviço gratuito disponibilizado pela Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República que registra denúncias anônimas de jovens que se sintam ameaçados ou que sofreram qualquer tipo de abuso ou exploração sexual.

Normalmente, nesta data, são realizadas diversas atividades no Centro da Juventude , como por exemplo palestras, oficinas temáticas sobre a prevenção contra a violência sexual, cinema, passeata e debates devido a Pandemia do Corona vírus, este ano realizamos uma atividade diferente em parceria com o CREAS, editamos um vídeo com o objetivo de sensibilizar e mobilizar a sociedade para esta situação real no mundo.

Agradecemos a participação do Secretario da Assistência Social Nelson Pereira Cardozo e da Diretora da Assistência Social, Tata Bispo; do coordenador do Creas Arnaldo Nogari e da psicóloga Priscila Moreira, aos bolsistas e equipe do CJ, assistente administrativo Aline Bueno, estagiário Marcos Proença e professor de dança Urbana, Junio.

A iniciativa para se ter um país sem violência é individual, mas juntos somos fortes!!!

A frase que colocamos para representar esta causa é:

Omitir é permitir, denunciar é combater!