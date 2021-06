Jacarezinho: Agência do trabalhador intermediou 63 vagas de emprego em maio

Crédito da foto Para Assessoria

A Agência do Trabalhador de Jacarezinho fez a recolocação profissional de 63 pessoas durante o mês de maio, segundo balanço da secretaria municipal de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços.

Isso significa que esses profissionais conseguiram a recolocação no mercado de trabalho graças ao intermédio da Agência do Trabalhador, que recebe as vagas das empresas e comércios e faz a destinação de perfis de profissionais desejados pelos empregadores, que a partir daí entrevistam os candidatos e fazem a escolha.

Regularmente a Agência do Trabalhador tem vagas de trabalho a serem preenchidas e quem busca uma oportunidade de emprego deve estar cadastrado no banco de dados da Agência, localizada na Rua Coronel Batista, 511, centro. O telefone para contato é (43) 3911-3149.