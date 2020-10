Jacarezinho: Após denúncia, polícia apreende drogas em residência

Photo Credit To Assessoria PM

Por volta às 22h00min na data de ontem (14/10) a equipe da Polícia Militar recebeu denúncia via 190, de um conhecido local de tráfico de drogas na rua 13 de Maio – Jardim Paraíso na cidade de Jacarezinho, de que uma pessoa tinha acabado receber drogas para comercialização.

Foi então deslocado várias equipes policiais ROTAM, Agência de Inteligência, CANIL e Rádio Patrulha, até o endereço referido, onde ao chegar no local foi realizada a devida abordagem na mulher suspeita, e consigo nada de ilícito foi encontrado, a mesma se encontrava em frente sua residência, foi indagada sobre a denúncia, relatando desconhecer tal fato. Logo após solicitou-se a mesma pra que realizássemos uma busca em sua moradia, sendo dada a permissão via autorização de busca domiciliar, feita as buscas no interior da residência que resultou em apreensão de vários *objetos usados para preparo e embalagem de entorpecentes* encontrados e *uma porção de pedras de crack* pronta para comércio “embalada em forma de terço”. Os produtos encontrados foram: um saco com uma porção de pinos vazios, vários saquinhos plásticos (de sacolé) vazios, uma lâmina de barbear, *oito pedras de craque* e noventa reais e quinze centavos (R$90,15) em notas diversas. Logo após tal constatação, foi dado voz de prisão a mulher (44 anos), que foi encaminhada ao pronto socorro municipal para laudo de integridade física e posteriormente até a 12ª SDP para as medidas cabíveis perante os fatos.