Jacarezinho: Após fim de semana calçadas da Avenida Brasil se encontram tomada por lixo deixado por frequentadores

Photo Credit To Foto: Grupos Whatsapp

Após fim de semana calçadas da Avenida Brasil se encontram tomada por lixo deixado por frequentadores.

Após um fim de semana em período de restrições à aglomerações, a Avenida Brasil em Jacarezinho, amanheceu nesta segunda-feira com as calçadas e ruas marcadas pela sujeira e pelo descaso dos frequentadores em plena época de pandemia.

O que se vê são garrafas plásticas e latinhas no chão, cacos de vidro por todo o lugar, trazendo riscos as pessoas que precisam transitar pelo local. Além de trazer uma imagem de abandono na principal entrada da cidade.