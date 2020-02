Crédito da foto Para Portaltanacidade.com

Depois de matéria publicada pelo portaltanacidade.com, na última quinta-feira , 06/02/2020, denunciando o descaso com a limpeza da área externa da Biblioteca Municipal de Jacarezinho, que estava com mato muito alto propriciando o aparecimento de insetos peçonhentos e que inclusive tem relatos de aparecimeto de uma cobra no local. A limpeza foi realizada por uma empresa tercerizada contratada pela Prefeitura Municipal de Jacarezinho-PR.