Jacarezinho: Aquisição de máquina para fabricação de fraldas irá auxiliar população

Crédito da foto Para Marcos Junior

O vereador José Izaías Gomes, O Zola, apresentou no final de 2019 as Emendas Impositivas 10, 11 e 12 que destinam o valor de R$ 27 mil para a aquisição de duas máquinas para a fabricação de fraldas infantis e geriátrica. O Projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal e o Poder Executivo deverá fazer os trâmites para a aquisição do equipamento.

No projeto do representante do Poder Legislativo o recurso é destinado para a Secretaria Municipal de Saúde. Sendo que R$ 15 mil para a aquisição de duas máquinas com capacidade de produzir 3.000 fralda infantil e geriátrica por dia. Além disto, o recurso de R$ 12 mil também é destinado para a compra da matéria prima que será utilizada na fabricação durante o exercício de 2020. “Essas fraldas poderão ser distribuídas às pessoas carentes usuárias do Sistema Único de Saúde no Município de Jacarezinho”, finaliza o vereador Zola.