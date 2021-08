Jacarezinho: Assentamento companheiro Keno recebe nova caixa d’água

Crédito da foto Para Assessoria

Os moradores do Assentamento Companheiro Keno devem ter, já nos próximos dias, uma nova caixa d’água fazendo o armazenamento e abastecimento de água para a comunidade.

O município de Jacarezinho adquiriu uma caixa d’água de 20 mil litros para atender a localidade e já prepara a instalação do equipamento.

De acordo com o prefeito Marcelo Palhares, a caixa d’água vai levar mais qualidade de vida aos moradores. “Temos trabalhado forte neste início de gestão para atender as principais reivindicações dos moradores do assentamento e é uma alegria poder levar soluções logo no primeiro ano de gestão para problemas tão antigos”, pontua.