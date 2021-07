Jacarezinho: Associação Nubia Rafaela Nogueira faz uso da Tribuna Popular

Crédito da foto Para Assessoria

Participação se deve ao Mês do Orgulho LGBT+

Na Sessão Ordinária desta segunda-feira, dia 28 de junho, o Diretor-Presidente da Associação Núbia Rafaela Nogueira ALGBTI+, Luan de Oliveira Nunes, fez uso da Tribuna Popular para expor sobre os trabalhos desenvolvidos pela referida Instituição, bem como divulgar o Orgulho LGBTI+, celebrado anualmente no dia 28 de junho.

A ONG Núbia Rafaela Nogueira ALGBTI+ foi criada em 2017 com o objetivo de oferecer apoio, sobretudo em casos de violação de direitos à população de Lesbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. Ano passado, também na Câmara Municipal, foi instituída utilidade pública municipal, por unanimidade pelos vereadores.

Atualmente, a Instituição desenvolve atividades em diversas áreas, como psicologia, jurídica e de saúde. Luan enalteceu a atuação dos voluntários da associação filantrópica e pontuou que, para lutar e defender as causas relacionadas ao público LGBTI+, não é preciso ser um integrante, basta ser humano.

O mês do orgulho LGBT+ é comemorado devido a Rebelião de Stonewall Inn que ocorreu dia 28 de junho de 1969 em Nova York, nos EUA. Um marco na reinvindicação pelos direitos a comunidade, após a invisibilidade e violência sistemática. Neste mês a Ong tem realizado algumas ações, e nesta data comemorativa, colocou de forma simbólica, uma faixa na Câmara Municipal e na Faculdade de Direito na UENP divulgando a necessidade de se denunciar o preconceito.

O Presidente da Câmara, o vereador Antônio Neto (PSD), destacou a importância da referida Associação para a comunidade jacarezinhense, “É importante exaltar o brilhante trabalho de toda a diretoria e voluntariado que atua no dia a dia da Instituição. Precisamos fortalecer as políticas públicas em defesa da Comunidade LGBT+”, ressaltou o Parlamentar.

Para Serginho Marques (PT) ter a oportunidade de ouvir a Instituição, justamente neste dia, é uma conquista! “A comunidade LGBT+ vem ganhando voz na sociedade e conquistando o seu espaço com muita luta, superando barreiras e ampliando o acesso aos direitos de seus integrantes. Hoje, celebramos o Dia do Orgulho LGBT+ e, contar com os representantes da Associação Núbia Rafaela Nogueira, no Plenário do Legislativo, é um momento único. Parabéns a todos os envolvidos, pois foi a luta de vocês que os trouxeram até aqui”, enfatizou o Vereador.

A Vereadora Luciane Alves (PSD) falou o quanto é importante o respeito para todos, “Amor e solidariedade deveriam existir sempre. Temos que trabalhar por políticas que possibilitem oportunidades, garantia de acesso aos direitos e à inclusão dos Membros da Comunidade LGBT+”, destacou Luciane.

Ao final de sua exposição, Luan agradeceu o espaço concedido à Instituição e reforçou a importância de ações que visem conscientizar a população sobre a necessidade de se combater a discriminação, de modo a construir uma sociedade livre de preconceitos e igualitária, independente da orientação sexual, gênero ou sexo biológico de cada pessoa.

Conheça mais

Atendimento presencial das 13h as18h na Rua Duque de Caxias, 80 na Villa Setti (Antiga UBS), ou no telefone 043 3238-0777. Acompanhe mais sobre a Associacao nas Redes Sociais www.instagram.com/ongbunia e www.facebook.com/ongnubiarafaelanogueira