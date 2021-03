Jacarezinho: Atenção município vai imunizar idosos acima dos 70 contra Covid-19 na sexta e sábado

Photo Credit To Portaltanacidade 15 anos

Atenção: o município de Jacarezinho mudou o cronograma e vai vacinar idosos com idade acima de 70 anos na próxima sexta e sábado (dias 26 e 27). Com mais doses da vacina contra Covid-19 chegando, houve a possibilidade de ampliar o público alvo.

Mais uma vez a imunização será em drive-thru das 8:30 às 11:30 em ambos os dias, e novamente no Posto Central (Rua 2 de Abril, 740, próximo ao Sesc) e no Posto do Parque Bela Vista (Rua Presidente Castelo Branco, 987, ao lado da Paróquia Sagrado Coração).

Quem for receber a vacina deve ter em mãos a carteirinha de vacinação e o CPF.