Jacarezinho: Avenida Dr. João De Aguiar Conta Com Estacionamento 45 Graus

Crédito da foto Para Marcos Junior

O vereador de Jacarezinho Luiz Carlos do Nascimento destacou nesta semana sobre a implantação do estacionamento em 45 graus na Avenida Dr. João de Aguiar na Vila Setti. A medida vai do sentido bairro para o centro e aumento significativamente o número de vagas.

“Em atendimento a uma reivindicação antiga dos comerciantes levei este pedido até o Conselho Municipal de Trânsito. Conseguimos a aprovação e a mudança já é vista pro quem passa por aquele local. Um sonho conquistado após vários anos de solicitações”, enfatiza o vereador Nascimento.

Ele ainda ressalta que no ano de 2019 que houve outra conquista em relação ao trânsito do município. A Rua Heráclio Gomes tornou-se mão única após vários pedidos do vereador. “Estamos sempre em busca de melhorar o fluxo de nossa cidade”, finaliza Luiz Carlos do Nascimento.