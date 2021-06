Jacarezinho bate a marca de 20 mil vacinas aplicadas

Crédito da foto Para Assessoria

O município de Jacarezinho ultrapassou a marca de 20 mil doses de vacinas contra a Covid-19 após as etapas da campanha realizadas no decorrer desta semana.

Somando primeiras e segundas doses, foram aplicadas o total de 20.049 imunizantes nos moradores de Jacarezinho, desde que a vacinação teve início.

Foram 14.283 primeiras doses mais 5.766 segundas doses aplicadas. Vale lembrar que Jacarezinho tem se destacado pela agilidade com que aplica as vacinas, sempre buscando dar a maior velocidade possível no processo de imunização dos cidadãos.