Jacarezinho: Câmara cumpre lei e transmite licitação ao vivo

A Câmara Municipal de Jacarezinho realizou na manhã de segunda-feira, 13, a primeira licitação na modalidade concorrência transmitida ao vivo pela página oficial através da internet. O certame que aconteceu no plenário do Poder Legislativo dá cumprimento de uma lei municipal apresentada pelo vereador Fúlvio Boberg (MDB) no ano de 2018.

Para este procedimento a Comissão de Licitação da Câmara Municipal foi composta por Rodolfo Venâncio da Silva, Juliana Helena de Sales e Leandro Aparecido Theodoro da Silva. A Lei 3.494 de 21 de março de 2018 estabelece a obrigatoriedade da transmissão ao vivo pela internet de todas as licitações realizadas em Jacarezinho, dos poderes Legislativo e Executivo.

“A transparência nas ações do Poder Público vem sendo um diferencial e uma forma da população acompanhar as compras e aquisições com recursos públicos”, assinala o vereador autor da lei, Fúlvio Boberg.