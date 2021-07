Jacarezinho: Câmara inicia reforma do telhado

Crédito da foto Para Assessoria

A Câmara Municipal de Jacarezinho deu início, nesta semana, à obra de reforma do telhado do Palácio São Sebastião, que abriga tanto a sede do Poder Executivo (Prefeitura) quanto a do Legislativo Municipal (Câmara).

A obra foi planejada no último ano e licitada em 14 de junho de 2021.

A necessidade da reforma deve-se não só à idade do prédio, que é bem antigo. Ao longo de todos esses anos, o telhado recebeu manutenções e até recuperações, porém, com o passar do tempo, apesar das intervenções, diversos problemas estruturais começaram a surgir, tais como goteiras e infiltrações, além do risco de curto circuito. A situação se agravou em 2020 com a forte chuva que atingiu Jacarezinho no mês de agosto, quando a água danificou documentos, aparelhos eletrônicos e mobiliários do Legislativo.

A reforma está sendo realizada com base no Projeto de Execução elaborado pelo Arquiteto Augusto Spagnuolo, que estabeleceu uma readequação na estrutura do telhado, bem como a troca de telhas, uma vez que o modelo utilizado já não se encontra mais disponível no mercado.

A obra custará R$ 45.915,40 e será realizada com recursos próprios da Câmara Municipal, que dispõe de Servidores responsáveis e um Fiscal de Execução da Obra, que está acompanhando o andamento dos trabalhos executados pela Empresa Serrato e Vertuan Construções LTDA, vencedora da licitação.

Ressaltamos que o Projeto de Reforma do Telhado cumpre as exigências legais e buscou preservar as características da estrutura histórica do prédio.

ANTONIO NETO

Presidente