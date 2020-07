Jacarezinho: Câmara realiza sessão extraordinária para votação de projetos

Crédito da foto Para Marcos Junior

A Câmara Municipal de Jacarezinho realiza na noite desta segunda-feira, 20, Sessão Extraordinária para o debate e votação de projetos para os andamentos dos trabalhos no município. O Poder Legislativo está em recesso, mas podendo ser convocado para estas votações.

O Presidente da Câmara Municipal Fúlvio Boberg explica que o recesso legislativo está no Regimento Interno e Lei Orgânica do Município, mas com a chegada de projetos antes da última sessão ordinária é essencial a sessão desta segunda-feira. “São projetos importantes, principalmente na área da saúde”, ressalta Fúlvio Boberg.

Entre os projetos que entrarão em pauta na noite desta segunda-feira estão os 49, 50 e 51 que abre crédito adicional de R$ 171 mil para a contratação de serviços médicos temporários para a Unidade Sentinela na atuação nos casos de COVID 19.

Também serão discutidos e votados os projetos 52, 53 e 54 que abrem crédito especial de R$ 340 mil para a aquisição de duas ambulâncias para melhoria no transporte dos pacientes que necessitam de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) com recursos do Governo do Estado.

A população poderá acompanhar a Sessão Extraordinária que acontecerá na Câmara Municipal pela página oficial do Facebook a partir das 18h30.