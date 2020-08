Jacarezinho: CANIL ROTAM apreende menor com maconha

Crédito da foto Para Assessoria PM

Curti nossa página: https://www.facebook.com/portaltanacidade/

Por volta as 10h00min na data 01/08 a equipe CANIL realizava patrulhamento pelo bairro nossa senhora das graças na cidade de Jacarezinho, em um momento que visualizou dois jovens em frente a “super creche”. Após busca pessoal, foi localizado na cintura de um deles (16 anos), duas buchas de maconha (2g).

Com o outro nada de ilícito foi encontrado, sendo orientado e liberado no local. Indagado sobre o entorpecente, disse que comprou de um indivíduo pelo valor de R$ 20,00 e que a droga seria para seu consumo pessoal. Diante dos fatos foi encaminhado a sede da 1ª cia para confecção do boletim em seguida foi entregue com o entorpecente na delegacia de polícia civil.