Jacarezinho: Casal é preso na BR-153 acusado de tráfico de drogas

Photo Credit To Imagem ilustrativa

Por volta as 22h00min na data de ontem (26/08) ” BR-153 Campo da Experiência na cidade de Jacarezinho”, Policiais Militares receberam uma denúncia anônima relatando que um casal, numa motocicleta cor prata, teria ido até o Bairro Marquês dos Reis, divisa com o Estado de São Paulo, mais precisamente a “Ponte Velha”, onde pegaria drogas para trazer para Jacarezinho.

Diante disso, as equipes policiais montaram pontos de vigilância na BR 153, próximo ao Campo da Experiência, obtendo êxito em abordar a moto suspeita.

O condutor foi identificado, homem, 23 anos, com passagem policial por tráfico de drogas no ano de 2017. A passageira, menor, 17 anos, e no bolso da blusa dela foram encontradas 05 porções de crack, 01 porção da maconha.

A motocicleta abordada (Honda CG 125, cor prata) também foi apreendida, pois estava com a numeração do chassi suprimida e a numeração do motor e placa pertenciam a outra moto.

O condutor recebeu voz de prisão e a menor apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia de Jacarezinho.