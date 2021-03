Jacarezinho chega a marca de 10,5% da população vacinada contra Covid-19

Photo Credit To Assessoria

O município de Jacarezinho chegou hoje (terça-feira, 30) à marca de 10,5% da população vacinada contra a Covid-19, segundo dados oficiais da secretaria municipal de Saúde.

Desde o começo da campanha da vacinação o município aplicou pelo menos uma dose do imunizante em 4.132 moradores, entre idosos e profissionais da saúde – Jacarezinho tem, segundo o IBGE, o total de 39.322 habitantes.

O número, porém, deve crescer ainda nesta semana, uma vez que há a expectativa que novas doses cheguem ao município e sejam prontamente aplicadas.

É importante frisar que Jacarezinho segue à risca o Plano Nacional de Imunização, que determina a ordem dos grupos prioritários a receberem as doses.

VACINAS PARA TODOS

Além dos repasses vindos do governo do Estado e governo federal, a prefeitura de Jacarezinho tem buscado garantir mais doses e de forma mais rápida para toda a população. Para isso, ingressou com protocolos de compra de vacinas através do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) e do consórcio idealizado pela Frente Nacional dos Prefeitos.

Desta forma a prefeitura se dispõe a comprar com recursos próprios grandes lotes de vacinas para acelerar o processo de imunização dos cidadãos. “É difícil falar em datas porque lidamos com uma situação que depende de liberação da Anvisa e de disponibilidade das farmacêuticas, mas vamos tentar a todo custo trazer vacinas para o maior número de pessoas o quanto antes”, garante o prefeito Marcelo Palhares.