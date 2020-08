Jacarezinho: Com obras adiantadas, Magnus abre cadastro de interesse para 2021

Crédito da foto Para Assessoria

Colégio já planeja 2021 com melhor infraestrutura da região e turmas desde o Ensino Infaltil até o Cursinho Pré Vestibular.

Com as obras da sede própria muito próximas da conclusão, o Colégio Magnus, de Jacarezinho, já tem definido todo o planejamento para 2021, realizando já à partir de agora o cadastro de interesse para pais que queiram saber mais sobre a instituição de ensino mais completa de toda a região.

As obras caminham rapidamente para a conclusão, que acontecerá ainda neste ano. Será uma infraestrutura digna das maiores e mais conceituadas escolas do Brasil. No total a construção tem 2,5 mil m² para abrigar salas com o que existe de mais moderno, incluindo lousas digitais, mais uma grande novidade para a região, além de laboratórios completos, quadras poliesportivas e até uma mini fazenda.

O colégio ainda irá disponibilizar no novo espaço soluções tecnológicas diversas, para garantir total segurança e conforto de alunos, professores e equipe pedagógica como um todo. O projeto foi idealizado por uma empresa especializada em construções para a área da educação.

E como o planejamento para 2021 já está avançado, o Colégio Magnus abriu o cadastro de interesse. Funciona da seguinte forma: pais ou responsáveis interessados em matricular filhos para 2021 fazem contato com a direção do colégio e deixam os dados. Assim que a campanha de matrículas for aberta, os nomes contido no cadastro de interesse serão convidados para conhecer o colégio e o sistema de ensino, que também será o mais completo de toda região.

Lembrando que o Magnus oferece material didático linha A do Objetivo, professores altamente capacitados e projetos paralelos de grande importância para o desenvolvimento dos alunos, como Escola da Inteligência, letramento digital e escola bilíngue.

Quem quiser saber mais pode entrar em contato pelo telefone (43) 3525 3033. A atual sede do Magnus fica na Rua Coronel Cecílio Rocha, 395, centro de Jacarezinho.

ENSINO INFANTIL

E uma das inúmeras novidades do Colégio Magnus para 2021 será a implantação da Educação Infantil, com turmas para alunos à partir dos 3 anos de idade. Para isso é formado uma equipe especializada na área, além do preparo de espaços físicos projetados especificamente para esta etapa do aprendizado e, claro, todo material didático e aparato do Objetivo.