Jacarezinho: Cômite do COVID irá orientar extensão do horário para comércio noturno

Crédito da foto Para Marcos Junior

Uma reunião do Comitê do COVID 19 em Jacarezinho na manhã desta quarta-feira, 29, na Câmara Municipal definiu que será orientado ao Chefe do Poder Executivo a extensão do horário para abertura do comércio noturno. O pedido será até as 22 horas, atualmente ele está estipulado até as 20 horas.

Segundo uma fonte que participou da reunião, mas não quis se identificar, o tema foi amplamente debatido durante a reunião da manhã desta quarta-feira. “Será enviado a solicitação e explicação ao prefeito. Ficará a cargo dele decidir sobre a flexibilização de um novo decreto”, argumenta.

Atualmente são 25 estabelecimentos que somam aproximadamente 230 funcionários (diretos e indiretos) que estão utilizando a situação apenas de delivey ou fechados. “Entendemos a situação e iremos levar este pedido essencial ao Chefe do Poder Executivo”, destacou a fonte do Blog do Marcos.

Debate na Câmara

Este assunto foi amplamente debatido na Câmara Municipal na noite da última segunda-feira, 27, durante a sessão ordinária do Poder Legislativo. “É preocupante. Pois se todos fecharem suas portas são aproximadamente R$ 400 mil mensais que causariam o impacto em Jacarezinho”, argumentou o vereador Fúlvio Boberg na ocasião.

O vereador André de Sousa Melo, o Pastor André, utilizou o plenário para criticar a situação. “Estas pessoas também precisam trabalhar e levar o sustento para suas famílias. Com o decreto até às 20 horas impossibilita muitos de poderem realizar o trabalho”, analisa.

Outro vereador que também falou sobre o assunto foi o vereador Nilton Stein. “Os comerciantes entregaram uma lista dos estabelecimentos e a situação que se encontram. Um dos pedidos é que os locais não fechem às 20 horas e tenha o horário estendido”, explicou Nilton Stein.