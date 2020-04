Jacarezinho: Comitê recomenda criação de posto sentinela e comércio fechado

O Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19 de Jacarezinho recomendou ao município a criação de um posto de saúde sentinela, ou seja, de atendimentos específicos a casos de problemas respiratórios, e também a manutenção da suspensão das atividades dos comércios não essenciais, após reunião na manhã de sexta-feira (03).

A criação do posto sentinela visa atender todos os casos de sintomas de doenças respiratórias em um único lugar, centralizando assim o atendimento todo e qualquer paciente com possível suspeita de coronavírus. A princípio imagina-se uma estrutura anexa ao Pronto Socorro com funcionamento das 7h às 23h, com médico e equipe especializada neste tipo de atendimento.

Entretanto, é importante dizer que a implantação deste ponto de atendimento depende de decisão da prefeitura de Jacarezinho com a destinação de recursos e pessoal.

Outro aspecto deliberado na reunião e com recomendação definida diz respeito ao funcionamento do comércio. O comitê entende que empreendimentos de serviços considerados não essenciais devem continuar com restrição nas atividades pelo menos durante a próxima semana (do dia 06 ao dia 11 de abril).

Outras medidas já amplamente difundidas de combate à proliferação do coronavírus, como a prática o isolamento social e cuidados com higiene, também fazem parte das ações orientadas pelo comitê.