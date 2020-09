Jacarezinho: Convenção define pré-candidatura de Marcelo Palhares

Photo Credit To Assessoria

Marcelo Palhares está devidamente oficializado como pré-candidato a prefeito de Jacarezinho após a convenção do PSD realizada na noite desta terça-feira (15), com a vereadora Patrícia Martoni como vice em uma composição partidária que conta ainda com PSC, PSB, DEM E PDT.

A convenção também definiu o nome dos 14 pré-candidatos a vereador pelo PSD e contou com a presença do deputado federal Pedro Lupion (DEM) e do deputado estadual Mauro Morais (PSD), além de inúmeras lideranças locais.

Mauro Morais elogiou a composição partidária e destacou a necessidade de mudanças nos rumos de Jacarezinho. “Hoje Jacarezinho precisa do Marcelo na prefeitura, porque ele e a Patrícia são a renovação que o município tanto precisa, e renovação com seriedade. O Marcelo, além de administrador nato, é integro e honesto”.

Discurso semelhante foi adotado por Pedro Lupion. “Essa união do Marcelo e da Patrícia é a oxigenação na política que Jacarezinho precisa, e com os apoios necessários para trazer recursos. Isso aqui é a ideia de renovação e combate a tudo aquilo que a gente não gosta na política, é o combate a um projeto de poder”, avalia.

Já Marcelo Palhares fez questão de agradecer a confiança e reforçar o objetivo de mudança e transformação de Jacarezinho. “Quem me conhece sabe do meu comprometimento com Jacarezinho. Estou aqui para lutar pela renovação e para isso estou há muito tempo estudando nossa cidade e conheço a fundo os problemas de cada bairro. Estou aqui em um projeto de amor por Jacarezinho, para retribuir tudo que essa cidade fez por mim. Agradeço imensamente a confiança da Patrícia e de todos que acreditam que juntos podemos mudar para melhorar a realidade dos nossos cidadãos”.

TRAJETÓRIA

Marcelo Palhares é nascido e criado em Jacarezinho. Hoje empresário nos ramos financeiro e educacional, começou a trabalhar aos 15 anos de idade como vendedor. Depois passou a comercializar roupas e na sequência migrou para o comércio digital, até que fundou a Investcred, financeira e call center, há mais de 12 anos.

O negócio que começou basicamente no núcleo familiar se estabeleceu no mercado e se tornou um dos maiores geradores de emprego do município. Marcelo Palhares recentemente inaugurou ainda o Colégio Magnus, em mais uma iniciativa que garante dezenas de postos diretos de trabalho para a cidade.