Jacarezinho: Criminosos levam pneus e rodas de veículo

Por volta as 21h10min na data de ontem 20/04 na estrada água feia na cidade de Jacarezinho, um solicitante relatou aos Policiais Militares que indivíduos levaram pneus e rodas de seu veículo.

No local, em contato com o solicitante, o mesmo relatou que saiu de seu sítio para ir ao mercado por volta das 17h:00min e quando retornou, por volta das 21h:00min, notou que as 4 rodas de liga leve, aro 15″ de seu veículo gol haviam sido furtados.

Sendo que o(s) autor(es) suspenderam o veículo gol em seguida o colocaram sobre um amontoado de pedra e após realizaram o furto das quatro rodas. Diante da situação, o proprietário do veículo foi orientado quanto aos procedimentos legais.

A equipe da PM realizou patrulhamento pelo local, mas nenhuma pessoa suspeita foi localizada.