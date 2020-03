Jacarezinho: “Disk Denúncia” contato direto entre a Câmara e população

Crédito da foto Para ma

O “Disk Denúncia” vem sendo um contato direto entre a Câmara Municipal e a população de Jacarezinho. O canal direto é mais uma forma dos moradores poderem repassar os problemas enfrentados nos bairros, inclusive com fotos, para os vereadores solicitarem informações aos setores competentes.

Através do número (43) 3525-8924 a população pode utilizar o aplicativo whatsapp para envio das informações. “É um número exclusivamente para as situações enfrentadas pela população. Atualmente o aplicativo whatsapp é um dos mais utilizado. Com as informações repassadas poderemos solicitar informações diretamente ao setor competente do Poder Executivo”, comenta o Presidente da Câmara Municipal Fúlvio Boberg.

Papel do vereador

O site do Tribunal Superior de Justiça (TSE) destaca que cabe ao vereador elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do Executivo. Eles discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. Entre essas leis, está a Lei Orçamentária Anual, que define em que deverão ser aplicados os recursos provenientes dos impostos pagos pelos cidadãos. Também é dever do vereador acompanhar as ações do Executivo, verificando se estão sendo cumpridas as metas de governo e se estão sendo atendidas as normas legais.

Para o Presidente do Poder Legislativo, a utilização da ferramenta irá possibilitar muitos moradores que não conseguem deslocar até a Câmara Municipal para pedir auxílio nestes problemas que acontecem em seu bairro e sua rua. “É importante ressaltar que a população tem uma importância fundamental nesse processo no sentido de trazer informações para que possamos verificar e buscar soluções”, finaliza Fúlvio Boberg. Ele ainda lembra que este número poderia ser utilizado exclusivamente para o Presidente, mas preferiu que fosse para esta iniciativa que irá auxiliar os trabalhos dos vereadores e pedidos da população.