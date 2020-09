Jacarezinho divulga resultado preliminar do edital de arteTi

Photo Credit To Divulgação

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, por meio do Departamento de Cultura, com o apoio da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), divulgou na tarde desta quinta-feira, 24, em Diário Oficial, o resultado preliminar do edital emergencial de arte, cultura e entretenimento.

As propostas foram avaliadas de acordo com os critérios estabelecidos em edital: formalização correta da inscrição; adequação da proposta à área de atuação e formas de participação do trabalho; residir em Jacarezinho; fonte de renda; potencial de realização do proponente; excelência, originalidade e relevância da proposta.

Foram classificados, em propostas individuais, 25 proponentes e cinco suplentes. Já para propostas coletivas, foram seis grupos classificados e sete suplentes. O resultado preliminar está disponível no site www.culturajacarezinho.com.br .

As propostas contratadas serão veiculadas na programação do Festival Online da Cultura Jacarezinhense e/ou na Mostra de Arte e Cultura Afro da Universidade Estadual do Norte do Paraná, que acontecerão entre os meses de outubro e novembro de 2020.

Os proponentes não classificados podem entrar com recurso à Comissão Organizadora até o dia 25 de setembro, às 23h59, através do endereço eletrônico editalemergencial@jacarezinho.pr.gov.br , conforme item 5.9 do Edital. Para mais informações, contatar a Comissão Organizadora através do telefone do Departamento de Cultura, (43) 3911-3132, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, ou através do e-mail editalemergencial@jacarezinho.pr.gov.br