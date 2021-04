Jacarezinho: Drenagem no bairro Chácara Maravilha será concluída em abril

Photo Credit To Assessoria

As obras de drenagem do bairro Chácara Maravilha e de parte do Jardim João Afonso, onde estão sendo implantados cerca de 600 metros de tubos de concreto para captação das águas pluviais, deverão ficar prontas ainda no mês de abril, segundo a empresa responsável. Estão sendo construídos 31 bueiros, e o dissipador de energia das águas que desaguarão no Ribeirão Ourinho está concluído. A primeira etapa dos serviços contemplam ainda a construção de 1.890 metros lineares de guias e sarjetas, e custarão R$ 215 mil aos cofres municipais.

Os serviços são fiscalizadas pela secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano. Os engenheiros responsáveis dividiram as águas, que são captadas desde a Rua Argentina, em três ramais, o que possibilitou a implantação de tubos de 400mm em boa parte do trajeto, diminuindo custos. A vazão foi cuidadosamente calculada para evitar problemas futuros.

PAVIMENTAÇÃO

A prefeitura de Jacarezinho está em vias de publicar o edital para licitação do trecho. Orçadas em R$ 588 mil, serão pavimentados 9.334 m² de ruas com asfalto a quente (CBUQ), mais resistente.

Serão beneficiadas as ruas José Vilela Magalhães, Cantareira, José João Brandi, Capitão Bento Mota, Nivaldo Conter, Romeo Rosa da Silva, Fátima Romanini, Basílio Toloto e Paraguai. No total serão investidos cerca de R$ 800 mil, custeados com recursos próprios da prefeitura.

JARDIM CASTRO

O prefeito Marcelo Palhares anunciou semana passada, em entrevista à uma rádio local, que nos próximos dias começam as obras de drenagem para posterior pavimentação do Jardim Castro, obra que será realizada em duas etapas. Nesta primeira, estão sendo investidos cerca de R$ 980 mil, graças a emenda parlamentar do deputado federal Diego Garcia. A segunda etapa será licitada nos próximos meses e a meta é concluir o bairro ainda este ano. “Temos muito trabalho a fazer e estamos acelerando ao máximo para trazer cada vez mais benefícios à população, sempre de olho na qualidade dos serviços”, adverte. “Nos preocupamos com todos os bairros e ruas que ainda não possuem essas benfeitorias, e estamos buscando recursos para atendimento a todos os bairros”, conclui Palhares.