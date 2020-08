Jacarezinho e Região: Ação entre amigos Cirurgia do Rim para o Adalto ” Confiram o vídeo”

Crédito da foto Para Divulgação

SEJA UM COLABORADOR!!!

Em PROL DA CIRURGIA de uma pessoa bem próxima a mim… peço que Ajude!

Abaixo estão algumas Contas Bancárias para quem quiser fazer alguma CONTRIBUIÇÃO 🙏

Banco: SICOOB

Agência: 4355

Conta Corrente: 575550

Fátima Patrícia Sarmanho Santos

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0382 Operação: 013

Conta Poupança: 00097273-8

Fátima Patrícia Sarmanho Santos

Banco: BRADESCO

Agência: 0071

Conta Poupança: 1001900-1

Fátima Patrícia Sarmanho Santos

Nós também estamos vendendo uma RIFA uma AÇÃO ENTRE AMIGOS.

O valor é de R$5,00

Sorteio: 30/09/2020

Horário: 19:00 horas

Ao Vivo pelo Facebook

PRÊMIO: Um Vale Presente do Boticário no Valor de R$200,00.

* O vencedor do sorteio tem 6 meses para escolher os produtos no Boticário!