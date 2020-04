Jacarezinho e Região: Pedro Lupion viabiliza R$ 1.800 milhão Santas Casas

Crédito da foto Para Portaltanacidade.com

Para o deputado federal Pedro Lupion (Democratas) a área da saúde, para qualquer município, é um dos setores que mais demandam atenção, pois está, diretamente, ligada a qualidade de vida das pessoas. Para incrementar ainda mais esse setor, Lupion indicou emendas individuais para seis instituições da saúde de municípios da sua base de atuação política: Hospital Norte Paranaense (HONPAR), de Arapongas e as Santas Casas de Bandeirantes, Cornélio-Procópio, Jacarezinho, Prudentópolis e Ribeirão-Claro.

Segundo o deputado, o valor que cada instituição receberá está entre R$ 100 mil e R$ 500 mil, variando de acordo com o número de atendimentos realizados por cada uma. “As Santas Casas sempre foram prioridades para a família Lupion, desde a época do meu pai, então deputado federal Abelardo Lupion, que durante anos indicou emendas destinando recursos a essas instituições. Hoje, como deputado federal tenho o mesmo compromisso com essas entidades”, ressalta Pedro Lupion.

Ainda, de acordo com o parlamentar, os valores serão viabilizados através do Ministério da Saúde e são destinados ao incremento temporário ao custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para o cumprimento de metas MAC.

Lupion destaca que para a Santa Casa de Prudentópolis a emenda parlamentar, no valor de R$ 500 mil, é destinada à ampliação do Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia do município.

“Todo investimento à saúde dos municípios é fundamental para o suporte no atendimento à população, que é quem está na ponta e precisa encontrar qualidade e acolhimento no momento de procurar as instituições de saúde”, conclui.