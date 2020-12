Jacarezinho: Empresa JBS é atingida por incêndio ”Confiram o vídeo”

Photo Credit To Reprodução

Uma parte da Unidade JBS de Jacarezinho foi atingida por um incêndio na manhã deste domingo 13/12 na BR-153 na cidade de Jacarezinho-PR

De acordo com as primeiras informações obtidas via whatsapp, internautas relataram que o incêndio atingiu a área de abate da empresa.

O Corpo de Bombeiros do município foi acionado para atender a ocorrência, caminhões pipas da Dacalda e Usina Jacarezinho também deram apoio ao combate as chamas que já foi controlado com sucesso.

Não há informações sobre feridos.

Fonte: Vídeo grupos whatsapp