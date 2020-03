Jacarezinho: Equipe da Polícia Militar de Operações com Cães cumpre mandado judicial de prisão

Crédito da foto Para Assessoria PM Imagem Ilustrativa

Por volta as 10h00min na data de hoje 31/03 na rua Padre Hugo, Vila Leão na cidade de Jacarezinho, a equipe da Policial Militar de Operações com Cães do 2º BPM recebeu informações do Serviço de Inteligência da Unidade que havia um mandado judicial de prisão expedido em desfavor de um indivíduo, pelo suspeição de seu envolvimento no roubo de um Mercado de Jacarezinho, ocorrido em data de 14/12/2019. Com os mandados de prisão por roubo, lesão corporal e vias de fato em mãos, a equipe deslocou até a Rua Padre Hugo, onde logrou êxito em abordá-lo na frente da residência de sua mãe. Ele recebeu voz de prisão e encaminhado para cadeia pública de Jacarezinho.