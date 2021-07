Jacarezinho: Equipe de governo acompanha atendimentos pediátricos no Posto do Aeroporto

Crédito da foto Para Assessoria

A equipe de governo da prefeitura de Jacarezinho esteve hoje (quinta-feira, 08) no Posto de Saúde do bairro Aeroporto para acompanhar os atendimentos pediátricos, iniciados recentemente após a contratação de dois médicos pediatras pelo município.

A expectativa é que os profissionais garantam mais de 200 atendimentos por mês a crianças nos postos de saúde de todo o município.

Jacarezinho há muitos e muitos anos não disponibilizava pediatra nos postos dos bairros e o acesso a atendimentos pediátricos acontecia exclusivamente via Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro).

A mudança vai facilitar a vida de famílias com necessidade de consultas com pediatras e, obviamente, garantir o atendimento adequado às crianças.

Na oportunidade estiveram presentes o prefeito Marcelo Palhares, o secretário de Saúde, João Lucas Thabet Venturini, e o chefe de Gabinete, Willian Ferreira.