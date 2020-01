Jacarezinho: Equipe ROTAM em abordagem de rotina prende indivíduo com mandado de estupro de vulnerável

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google

A equipe ROTAM em patrulhamento pela Avenida Marciano de Barros – frente a praça da Vila Setti na cidade de Jacarezinho na data de ontem (17/11), avistou um indivíduo em atitude suspeita; o mesmo foi abordado, em revista pessoal, foram encontradas 3 buchas de maconha em sua posse; diante dos fatos, o cidadão foi encaminhado a 1 Cia para realização do Termo Circunstanciado; ao consultar o nome do preso pelo sistema sesp intranet, foi constatado que ele tinha em seu desfavor um mandado de prisão, pelo crime de estupro de vulnerável; diante do exposto, o indivíduo foi encaminhado ao pronto socorro médico para confecção de documento pertinente e entregue ao DEPEN para procedimentos cabíveis.