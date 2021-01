Jacarezinho: Equipe ROTAM prende usuário de drogas no Parque dos Mirante

Photo Credit To Assessoria PM

Por volta as 20h21 min na data (04/12) rua Joaquim F. Maciel – Parque dos Mirante na cidade de Jacarezinho, a equipe ROTAM em patrulhamento pelo local visualizou um veículo VW Golf de cor preta com dois indivíduos em seu interior em local ermo.

A equipe optou pela abordagem e em revista ao condutor e passageiro, nada de ilícito foi encontrado. Em revista ao veículo, foi encontrado no porta-objetos da porta direita uma carteira de cigarros com um pino eppendorf com cocaína em seu interior.

Perguntado de quem era o entorpecente, o passageiro (18 anos) assumiu ser de sua propriedade e para seu uso.

Realizada consulta ao veículo, este se apresentava com a documentação em dia e seu condutor era devidamente habilitado. Diante disso, o condutor do veículo foi liberado no local, já o passageiro foi encaminhado para sede da 1ª Cia. PM para elaboração do Termo Circunstanciado.