Jacarezinho: Família pede ajudar para encontrar seu gato desaparecido

O gatinho que atende pelo nome de Branquinho, está desaparecido desde o dia 18/12, no momento do desaparecimento ele estava com uma colerinha azul, ele é branco com alguns detalhes de preto, seus donos são Vivian e Fernando e moram na rua Haroldo Bianchi na Vila Ribeiro. A família está muito preocupada com o desaparecimento de seu pet, e seus filhos estão inconsolados. Por favor caso tenham alguma notícia de seu paradeiro favor entrar em contato com a família pelo telefone: 99106-3401 (Vivian)