Jacarezinho fecha a sexta-feira com primeira morte e 108 casos

Crédito da foto Para Divulgação facebook Prefeitura Jacarezinho-PR

O Comitê de Combate a COVID em Jacarezinho divulgou no final da tarde desta sexta-feira, 10, a primeira morte pelo Coronavírus no município. Segundo informações é uma senhora de 77 anos que estava com os sintomas desde o dia 16 de junho e estava internada na UTI da Santa Casa.

Além disto, o Boletim também destacou que são 108 confirmados (na quinta-feira eram 94) sendo que 55 já estão recuperados. Além disto, foram descartados 32 testes feitos pelo Laboratório Central do Estado (LACEN), cinco testes rápidos e 290 que foram realizados pela FORREST BRASIL