Crédito da foto Para Portaltanacidade.com

A Gold Steak Boutique de carnes na cidade de Jacarezinho, foi alvo de numa tentativa de furto na Rua Dom Fernando Taddey, na madrugada deste sábado (01).

O crime aconteceu por volta das 3h da manhã mas o bandido não teve exito em sua ação criminosa.

De acordo com informações apenas houve danos materiais, até o momento não há informações sobre o autor do crime e a Polícia ira analisar as imagens de segurança e investigar o caso.