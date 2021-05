Jacarezinho: Hemocentro precisa de doadores de sangue

Photo Credit To Pixabay

Estoque de sangue está muito baixo

O Hemocentro de Jacarezinho necessita de doações para manutenção nos estoques, que estão muito baixos.

Requisitos básicos:

– Trazer documento com foto

– Ingerir bastante líquido antes e após a doação

– Não estar em jejum

– Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas

– Idade entre 16 e 69 anos (idade máxima para 1ª doação – 60 anos), 16 e 17 anos acompanhado dos pais

– Pesar mais de 50 Kg

– Hipertenso deve estar com a pressão controlada e o medicamento usado pelo doador é avaliado pelo médico

– Diabético deve estar com a glicemia controlada e não fazer uso de insulina

– Período menstrual não contra indica a doação

– Estar em boas condições de saúde

– Ter dormido bem na noite anterior

– Ter parceiro sexual fixo no último ano

– Não ter contraído hepatite após os 10 anos de idade

– Não ter tido Doença de Chagas, Sífilis ou Malária

– Não ter tomado vacina nos últimos 30 dias

– Não estar em tratamento médico

– Não ter doença do coração ou história de câncer

– Não ingerir alimentação gordurosa nas últimas 3 horas antes de doar

– Não estar com gripe, febre, tosse, resfriado, infecção, alergia ou ter feito uso de antibiótico nos últimos 15 dias

– Não ter feito tatuagem ou piercing nos últimos 6 meses

– Não ter realizado cirurgia ou endoscopia nos últimos 6 meses

– Não ter feito canal ou extração dentária na última semana

– Não estar grávida ou amamentando

– Não ter tido doença grave recentemente

– Não ter história de câncer ou doença do coração

– Não ser pessoa de risco para HIV

– Não ser usuário de drogas injetáveis

– Medicamentos e vacinas: a critério médico (cada caso é um caso).

Telefone para tirar dúvidas: (43) – 3525-1395(com Érica ou Juliana).

Rua Cel. Cecílio Rocha, 425.