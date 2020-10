Jacarezinho: Homem é preso acusado de tráfico de drogas em Jacarezinho

Photo Credit To Assessoria PM

Por volta as 19h20min na data 06/10 na cidade de Jacarezinho, a Polícia Militar com base em denúncias anônimas relatando que o proprietário de um bar, localizado no Jardim Marina, estava vendendo drogas em seu estabelecimento, os policiais militares da Agência de Inteligência do 2º BPM realizaram monitoramento deste local durante alguns meses e constataram movimentação de usuários no bar.

Diante disso, na noite de ontem, 06/10/2020, por volta das 19h20min, durante monitorando, a equipe da ROTAM abordou um desses usuários logo após ele sair do citado estabelecimento.

O usuário (suspeito) foi identificado, 32 anos, morador da Rua Pernambuco, Vila Maria, sendo encontrado no bolso de suas vestes, 02 pinos de cocaína de dinheiro.

Na sequência, os policiais militares cercaram o local e abordaram o dono do bar (suspeito), que estava na porta da sua casa, que fica nos fundos do seu estabelecimento, no mesmo terreno.

Utilizando o cão Thor do Canil/2º BPM, treinado para faro de entorpecentes, foi encontrada num cômodo da casa do proprietário do bar, tipo lavanderia, uma sacola contendo 207 pinos de cocaína (os pinos da droga estavam dentro de pequenos potes e também soltos na sacola).

Vale ressaltar que os pinos de cocaína apreendidos nesta sacola, eram idênticos aos pinos localizados em posse do usuário.

Dentro do bar, o cão Thor indicou odor de entorpecente numa caixa de cerveja vazia e também foram encontradas anotações da contabilidade do tráfico, nas quais, inclusive, estava escrito o apelido de um indivíduo, conhecido no meio policial, o qual, de acordo com as denúncias, é associado ao dono do bar para prática do comércio de drogas.

Ainda foram aprendidos em posse do dono bar e noutros lugares da sua residência, dinheiro que somou a quantia de R$ 2.841,00 (dois mil, oitocentos e quarenta e um reais).

O dono de bar (54 anos) e o usuário (32 anos) receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia de Polícia de Jacarezinho.

