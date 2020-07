Jacarezinho: Homem é preso por tráfico de drogas

Crédito da foto Para Assessoria PM

Policiais Militares realizaram a prisão de um homem, 27 anos, e sua convivente, 19 anos, pelo crime de tráfico de drogas, no início da noite de (01/07), na residência do casal, localizada na Rua Uruguai, Vila Maria, Jacarezinho/PR.

Monitorando o local por dias, os Policiais Militares da Agência de Inteligência constataram movimentação de usuários de droga na residência do casal e ontem foi possível abordaram um desses usuários no momento que compraria entorpecente.

Foi deflagrada abordagem e cerco da casa, sendo encontrada uma porção de crack (fracionada renderia 60 pedras aproximadamente) em cima do sofá, ao lado do suspeito. Também foi encontrado dinheiro, inclusive cédulas e moedas escondidas em baixo da palmilha do tênis dele.

Durante a ação policial, mais usuários chegaram a residência para comprar drogas, sendo também abordados e reforçada as evidências sobre tráfico de drogas no local.

Diante disso, o casal acabou confirmando que eram os donos do “crack” apreendido e que realmente estavam comercializando drogas. Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados pra Delegacia de Polícia de Jacarezinho.