Jacarezinho: Homens são presos em flagrante suspeitos de tráfico de drogas pelo Grupo de Diligências Especiais da Polícia Civil

Crédito da foto Para Assessoria

O Grupo de Diligências Especiais da Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante dois homens, suspeitos de tráfico de drogas e receptação, nesta terça-feira (04). Os policiais, estavam em diligências pelo Bairro da Pedreira, momento em que verificaram um ponto de tráfico e realizaram a abordagem. Com um jovem de 29 anos, foi apreendido uma pedra grande de “crack” e em buscas em sua residência, foi encontrado mais uma pedra de “crack”, além de uma motocicleta furtada na cidade de Cambará em 13/11/2019. Com o outro suspeito de 33 anos, foi apreendido 46 gramas de “maconha” e dinheiro proveniente do tráfico, além de vários objetos, furtados de residências, nas últimas semanas. Os indivíduos encontram-se presos à disposição da Justiça.