Jacarezinho: Licitação para pavimentação do Jardim Castro será dia 02 de fevereiro

Photo Credit To Portaltanacidade.com

A prefeitura de Jacarezinho marcou para o dia 02 de fevereiro a licitação visando contratação de empresa para realizar as obras de pavimentação asfáltica em todo o Jardim Castro.

As obras são orçadas em R$ 994 mil e compreendem a implantação de 13 mil m² de asfalto nas ruas do bairro. Os recursos são provenientes de uma emenda parlamentar do deputado federal Diego Garcia.

De acordo com o prefeito Marcelo Palhares, a prefeitura tem uma grande preocupação com a infraestrutura do município. “Hoje, além do Jardim Castro, temos outros bairros na mesma situação. Já estive em conversa com o secretário de Infraestrutura do Paraná, Sandro Alex, e estamos buscando formas de conseguir recursos para levar asfalto para os bairros que ainda sofrem sem pavimentação”, pontua.