Jacarezinho: Mãe denúncia filho por furtar objetos de igreja

Por volta as 09h26min na data de ontem 06/07 “Avenida Manoel Ribas na cidade de Jacarezinho-PR”, a equipe da Polícia Militar foi acionada via COPOM para dar atendimento de uma ocorrência, a qual uma mãe relatou aos Policias que seu filho realizou o furto de um violão e de um roteador de uma igreja evangélica, localizada na rua Marechal Deodoro da Fonseca. No local, a entrada da residência foi franqueada pelo pai do autor, o qual relatou que seu filho comete muitos furtos e que não compactua com essa atitude. O indivíduo (33 anos) foi abordado dentro de seu quarto e com ele foi localizado o roteador da marca Tp Link, e perguntado a respeito do violão, o mesmo disse que o vendeu por duzentos reais na data de ontem. Compareceu à sede Primeira Cia da Polícia Militar, o pastor da igreja, o qual relatou que na data de ontem quando chegou à igreja pela manhã percebeu que a porta dos fundos estava rompida e que havia sido furtado um violão da marca Shelter, um roteador TP-link de cor preta em cima e cor branca em baixo e duas cubas de apoio, quadrada e de cor branca para banheiro, e na Companhia da Polícia Militar quando foi lhe apresentado o roteador apreendido, logo reconheceu como sendo de propriedade da igreja. O autor foi encaminhado ao pronto socorro para consulta de praxe e posteriormente à Primeira

Companhia da Polícia Militar para confeccionar o BOU e por fim à Delegacia de Polícia local. Ressalta-se que durante a confecção do boletim de ocorrência, o pai do autor chegou à sede da 1ª Cia. PM em posse do violão furtado, o qual foi encontrado atrás de sua residência.